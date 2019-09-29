Чита, , 03:11 — REGNUM Последствий землетрясения, произошедшего в Забайкальском крае, не зафиксировано, заявили 29 сентября в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

«Произошедшее землетрясение последствий для Забайкальского края не имело, поводов для беспокойства у жителей региона нет», — сообщили в ведомстве.

Также в МЧС отметили, что произошедшее сейсмособытие не ощущалось в населенных пунктах в 100-километровой зоне от эпицентра, а также в столице Забайкалья.

Напомним, землетрясение произошло в Каларском районе Забайкальского края в 00:28 мск (06:28 по местному времени). Магнитуда землетрясения, по данным Геологической службы США, составила 5,1.

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