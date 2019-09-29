Афины , , 03:11 — REGNUM Российских граждан на борту загоревшегося парома Olympic Champion не было, заявили в посольстве РФ в Греции 28 сентября, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-атташе посольства Василий Гаврилов сказал, что граждане РФ не обращались в посольство после пожара на пароме.

Напомним, что пожар на пароме Olympic Champion произошел 28 сентября в греческом порту Игуменица. Не менее 538 пассажиров и большая часть экипажа были эвакуированы.

По информации в греческих СМИ, при пожаре пострадало три человека. Двум из них оказали амбулаторную помощь, а затем отпустили домой. Один пострадавший находится в больнице.

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