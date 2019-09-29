Чита, 29 сентября 2019, 02:24 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Забайкальском крае 29 сентября, сообщает Геологическая служба США.
По данным службы, эпицентр подземных толчков располагался в Каларском районе в 120 километрах к северо-западу от поселка Новая Чара.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Подземные толчки произошли в 00:28 мск. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.
Напомним, 27 сентября землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Турции, неподалеку от Стамбула. Очаг землетрясения располагался под дном Мраморного моря.