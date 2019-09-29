Сана, , 01:32 — REGNUM У берегов Йемена пропал паром, на борту которого находились 55 человек, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на заявление администрации острова Сокотра.

Сообщается, что судно выполняло очередной рейс от йеменской провинции Эль-Махра на остров Сокотра, когда радары береговых службы перестали получать от него сигналы.

Администрация острова начала поисково-спасательную операцию. Информация о возможно терпящем бедствие пароме передана международной коалиции во главе с Саудовской Аравией.