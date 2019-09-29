Братислава, , 01:04 — REGNUM Истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил Словацкой Республики потерпел крушение во время испытательного полета, сообщает 28 сентября пресс-служба полиции республики.

Отмечается, что авария произошла около 21:30 во время тренировочного полета. Пилот успел вовремя катапультироваться. «Он в порядке», — сообщает источник.

В воздухе находился также второй самолет. Его пилот благополучно приземлился.

В настоящее время территория вблизи места крушения оцеплена полицией, идет поиск самолета. К месту крушения выехал министр обороны Словакии. По предварительным данным, причиной аварии стала нехватка топлива.