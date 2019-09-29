Москва, , 00:46 — REGNUM Актриса Наталья Бочкарева недоумевает, каким образом в СМИ появилась информация о ее задержании московской полицией и изъятии у нее кокаина. Звезда сериала «Счастливы вместе» намерена заставить извинится причастных к этому людей, сообщает «Интерфакс».

Несмотря на очевидный плюс раскрученной в СМИ истории: об актрисе «в очередной раз узнала вся страна», Бочкарева назвала информацию о задержании ложью. «Это все неправда. Мы не понимаем, кто все это делает и зачем», — цитирует источник помощника актрисы. Женщина пояснила также, что последние два дня Бочкарева находится дома с детьми.

Информацию о задержании актрисы впервые опубликовал телеканал «Рен ТВ». Как следовало из опубликованного видео, задержанная из-за подозрительного поведения Бочкарева призналась в том, что у нее имеется кокаин. Вес вещества составил 0,69 грамм. Подозреваемую в незаконном распространении наркотиков полицейские отпустили под подписку о невыезде.

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