Курган, , 00:38 — REGNUM Следственные органы Курганской области обнародовали подробности дела бывшего заместителя губернатора региона Романа Ванюкова, обвиняемого в коррупции. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

Следствием установлено, в 2018 году будучи заместителем губернатора Курганской области и директором регионального департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Роман Ванюков курировал деятельность ГКУ «Курганавтодор». Данное предприятие заключает госконтракты на строительство и ремонт зауральских дорог с коммерческим организациями.

По версии следствия, Роман Ванюков определял размер так называемого «отката» и через посредника доводил до сведения подрядчиков сумму взятки. Как правило, сумма «отката» составляла 3−10% от суммы госконтракта. За взятку подрядчикам было обещано ускорить процесс приёмки объектов и оплаты работ по контракту. Кроме того, соблюдение выдвинутых Ванюковым условий гарантировало общее покровительство и новые подряды.

Таким образом от четырёх предпринимателей Ванюков должен был получить 27 млн рублей. Задокументированная фактически переданная Ванюкову сумма превысила 5 млн рублей, при обысках по месту проживания обвиняемого и в домах его ближайших родственников была обнаружена сумма в 4 млн рублей. Кроме того, наложен арест на имущество бывшего замгубернатора общей стоимостью более 2 млн. рублей.

Оперативное сопровождение по делу Романа Ванюкова осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Курганской области.

Отмечается, что Роман Ванюков обвиняется не только по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ через посредника взятки в крупном размере»), но и в одном эпизоде взятки, сопряжённой с вымогательством.

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