Южно-Сахалинск, , 21:26 — REGNUM В Сахалинской области на складе горящей плавучей базы «Петр Житников» произошел хлопок, сообщили 28 сентября в Росморречфлоте.

«Хлопок один произошел, (где находится) материальный склад, с выбросом дыма в вентиляционное отверстие. Началось возгорание склада», — сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар разгорелся на плавбазе, которая находится в акватории Тихого океана возле острова Итуруп, в ночь на 24 сентября.

На ее борту находились 419 моряков, большинство из них были эвакуированы, еще 63 человека остались тушить возгорание. 26 сентября открытое горение было ликвидировано. Пострадавших на плавбазе нет.

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