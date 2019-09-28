Луганск, , 20:49 — REGNUM В Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате взрыва гранаты пострадали пятеро детей в возрасте от семи до 13 лет, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения», — сказал он.

По его словам, всех пострадавшие были госпитализированы, в настоящее время им оказывают всю необходимую помощь.

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Представитель народной милиции ЛНР отметил, что снаряды оставили после себя украинские боевики, которые занимали позиции в данном районе.

Как сообщало ИА REGNUM, военный конфликт в Донбассе начался после вооружённого государственного переворота на Украине в апреле 2014 года, после того, как Донецкая Народная Республика (ДНР) объявила о своей независимости от новой киевской власти по результатам народного референдума.

Власти Украины не желают признавать итоги референдума и до сих пор пытаются настаивать на том, что территории ДНР и ЛНР являются частью Украины.

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