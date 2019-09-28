Москва, , 19:04 — REGNUM Театральный режиссер и педагог Леонид Хейфец нанес ножевое ранение фельдшеру скорой помощи, которая приехала к нему на вызов. Об этом 28 сентября сообщает 5-tv.ru.

Данный инцидент произошел в Москве в субботу, 28 сентября. По предварительным данным, сотрудник бригады скорой помощи получил удар ножом в ногу во время оказания ему медицинской помощи. На месте работают сотрудники полиции. Фельдшер госпитализирована.

Напомним, Народный артист Российской Федерации Леонид Хейфец является профессором Российского института театрального искусства. Среди режиссерских работ Хейфеца известны «Король Лир», «Пигмалион», «Вишневый сад» и другие постановки.

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