Сеул, , 16:31 — REGNUM На борту грузового судна Stolt Groenland, поврежденного в результате взрыва, находилось 10 граждан России, об этом 28 сентября сообщает агентство Ренхап.

Корабль находился в порту Южный Ульсан в Южной Корее. После инцидента вспыхнул пожар, в результате чего пострадали 12 человек, в том числе шесть спасателей.

В настоящее время продолжается спасательная операция, о причинах взрыва пока не известно. Судно передвигалось под флагом Кайманских островов, перевозя нефтепродукты.

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