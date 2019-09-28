Исламабад, , 15:56 — REGNUM Как минимум два человека погибли, ещё восемь пострадали в результате взрыва возле офиса оппозиционной исламистской партии в Пакистане. Об этом 28 сентября сообщил телеканал Geo. tv со ссылкой на спасательные службы.

Взрывное устройство сработало в городе Чаман в провинции Белуджистан возле офиса лидера партии «Джамиат-улема-э-Ислам». Бомба была заложена в мотоцикле, припаркованном у обочины возле офиса.

По информации телеканала, четверо пострадавших были госпитализированы. Спасатели сообщили, что среди пострадавших и лидер оппозиционной партии Маулан Фазлур Рехман.

В настоящее время на месте происшествия работают представители экстренных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух пакистанских военных в результате взрыва на афгано-пакистанской границе. Сообщается, что район Гафур, где произошёл взрыв, является одним из важнейших мест на пути проникновения в Пакистан террористов.

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