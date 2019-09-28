Москва, , 15:29 — REGNUM Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн (фракция «Единая Россия») просит генерального прокурора Юрия Чайку взять на личный контроль расследование дела об убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани.

«Беспрецедентное и возмутительное преступление произошло в Рязани. Оно несомненно должно быть раскрыто. Мы уже в понедельник направим официальное обращение в адрес генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой взять ход расследования дела об убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани на личный контроль, а также обеспечить расследование дела под надзором Центрального аппарата Генеральной прокуратуры», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Рязани неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны 1928 года рождения и его супругу 1930 года рождения. По факту убийства возбуждено уголовное дело. По данным местных СМИ, убитым является подполковник в отставке Павел Макеев. Он родился в 1928 году в Ленинграде, был награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За безупречную службу» I—III степени, «За воинскую доблесть» и другими.

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