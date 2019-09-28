Луганск, , 15:20 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат украинских войск был сбит подразделениями противовоздушной обороны Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) во время разведки у линии соприкосновения в ЛНР. Об этом 28 сентября сообщил журналистам на брифинге офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

БПЛА был сбит на территории села Логвиново при попытке провести воздушную разведку. Все фото‑ и видеоматериалы были изъяты с беспилотника, их передали в генеральную прокуратуру ЛНР, где они были приобщены к уголовному делу.

Уточняется, что сбитый аппарат киевских войск относится к типу «Фантом» и принадлежит 59 бригаде ВС Украины.

Филипоненко призвал международных наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировать факты нарушения перемирия и принудить руководство Украины к выполнять минских соглашения и прекратить обстрелы населенных пунктов ЛНР.

Напомним, что согласно минским соглашениям полёты беспилотных аппаратов и боевой авиации вдоль линии соприкосновения на Донбассе запрещены.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух случаях нарушения режима перемирия украинскими войсками на территории ЛНР.

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