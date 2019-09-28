Балашиха, Московская область, , 14:58 — REGNUM Следственный комитет начал проверку после смерти 10-летнего мальчика в Балашихинской областной больнице. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщают местные СМИ.

10-летний мальчик скончался утром 27 сентября после неудачно проведенной операции по удалению аппендикса.

По предварительным данным после проведения операции у ребенка открылось внутреннее кровотечение. Через некоторое время у него остановилось сердце.

Родители ребенка обратились в прокуратуру.