Сумы, Украина, , 15:03 — REGNUM Десять человек пострадали в результате взрыва на предприятии по переработке пластиковых бутылок в украинском городе Сумы. Об этом 28 сентября сообщает телеканал ТСН.

Сообщение о взрыве с последующим пожаром на заводе, расположенном в городе Сумы на улице Линейной поступило в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в 10:51 по местному времени. На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла около 50 кв. метров.

Пожар был ликвидирован в 11:55 по местному времени. По предварительным данным, взорвался один из станков, после чего произошло возгорание.

Причины взрыва с последующим пожаром выясняются. При этом спасатели не сообщали информации о пострадавших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве с последующим пожаром на предприятии по производству пиротехники в Мексике. При пожаре погибли как минимум два человека.

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