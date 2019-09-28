Ульсан, Южная Корея, , 15:02 — REGNUM До 18 человек возросло число пострадавших в результате взрыва с последующим пожаром на грузовом судне Stolt Groenland в порту Южный Ульсан в Южной Корее. Об этом 28 сентября сообщает агентство Yonhap.

Согласно поступившей информации, пострадали 12 моряков и шесть спасателей. Среди моряков девять человек являются гражданами Южной Кореи, а трое — иностранцами. У пострадавших диагностированы ожоги и отравление продуктами горения. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое.

Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Напомним, взрыв на борту грузового судна с последующим пожаром произошёл в порту Южный Ульсан. На борту находились 25 членов экипажа, все они спасены. Пожар перекинулся и на рядом стоявшее судно, где находились 21 человек экипажа, которых оперативно эвакуировали на берег.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что среди экипажа грузового судна Stolt Groenland, перевозившего нефтепродукты под флагом Кайманских островов, были десять граждан России. Уточняется, что никто из них серьёзно не пострадал.

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