Кабул, , 14:23 — REGNUM Связь с 870 избирательными участками из 5373 потеряла избирательная комиссия Афганистана. Об этом 28 сентября сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя избирательной комиссии Хабиба-Ур-Рахмана Нанга.

Потеря связи отмечается с избирательными участками, расположенными в провинциях Бадахшан, Тахар, Кундуз и Баглан. Кроме того, глава избирательной комиссии Хава Алам Нуристани сообщила журналистам на пресс-конференции, что в день выборов закрытыми остались 1331 участок.

За ходом президентских выборов в Афганистане следят 137 000 наблюдателей. Избирательные участки в стране открылись утром 28 сентября. На пост главы государства претендует 15 кандидатов.

Обстановка в стране остаётся напряжённой из-за угроз талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сорвать выборы. В преддверии выборов по стране произошла серия терактов, ответственность за которые взяло на себя радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало об очередном теракте, который произошёл в день выборов в провинции Нангархар. В результате срабатывания взрывного устройства погиб один человек, двое получили ранения.

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