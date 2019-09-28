Уфа, , 14:00 — REGNUM Супружеская пара погибла в результате отравления газом в Башкирии. Об этом 28 сентября сообщает ГТРК Башкирии со ссылкой на источник в экстренных службах.

Тела погибших были найдены соседями в частном жилом доме в Дюртюлинском районе, в селе Асяново. Мужчина 1954 и женщина 1960 года рождения погибли от отравления газом. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть супругов.

По предварительным данным, причиной утечки газа могла стать неисправность котла АГВ, установленного в доме.

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и газовой службы. Выясняются все обстоятельства и причины трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 14-летней девочки в Ингушетии в результате отравления угарным газом. По факту случившегося назначена доследственная проверка.

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