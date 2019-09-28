Казань, , 13:28 — REGNUM Два человека погибли в результате столкновения двух грузовых и одного легкового автомобилей на трассе в Татарстане. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло около 20:00 по местному времени 27 сентября на восьмом километре трассы Нурлаты — Акзигитово. По предварительной информации, легковой автомобиль Kia столкнулся сначала с трактором «Камаз», затем автомобиль от удара откинуло на встречную полосу, где в него врезался грузовик «Камаз».

В результате ДТП 55-летний водитель Kia и его пассажир скончались на месте ДТП от полученных травм. Уточняется, что оба погибших были пристёгнуты ремнями безопасности.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства трагедии. Предварительно установлено, что водитель Kia не выбрал безопасную скорость и дистанцию при движении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх человек в результате ДТП на автотрассе в Тамбовской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате ДТП на трассе под Тамбовом погибли четыре человека