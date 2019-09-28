Тамбов, , 11:43 — REGNUM Четыре человека погибли, ещё один пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей на автотрассе в Тамбовской области. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Информация об аварии поступила в дежурную часть регионального ведомства в 08:25 по местному времени. По предварительным данным, ДТП произошло в Первомайском районе, на границе Тамбовской и Рязанской областей, на 350-м километре трассы Р-22 «Каспий».

Столкнулись легковые автомобили SsanYong и Geely, автомобиль Geely после столкновения загорелся. В результате аварии погиб водитель автомобиля Geely и три человека, ехавших в автомобиле SsanYong.

Кроме того, травмы получила женщина, она получила черепно-мозговую травму и перелом, ей оказывают помощь врачи в больнице города Мичуринска.

Для ликвидации последствий аварии привлекался 21 человек. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного человека и двух пострадавших в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса в Ярославской области.

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