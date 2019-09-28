Афины , , 11:07 — REGNUM Пожар произошёл на борту парома Olympic Champion на западе Греции. Об этом 28 сентября сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Возгорание произошло на борту судна в 08:20 мск в порту Игуменица почти сразу после выхода судна из порта в Венецию. На борту парома находилось 538 пассажиров, 75 членов экипажа и 293 автомобиля.

Сразу же после начала пожара судно вернулось в порт, началась эвакуация людей.

В настоящее время пожар находится под контролем, этому поспособствовало своевременное срабатывание автоматических систем пожаротушения на борту судна.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве с последующим пожаром на борту грузового судна в порту Южной Кореи. Известно о девяти пострадавших.

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