Нью-Йорк, США, , 10:32 — REGNUM Самолёт премьер-министра Пакистана Имрана Хана был вынужден вернуться в аэропорт вылета в Нью-Йорке из-за обнаружения технической неисправности. Об этом 28 сентября сообщил телеканал Geo TV.

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Авиаборт с делегацией Пакистана, принимавшей участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, вылетел из Нью-Йорка в ночь на 28 сентября. В момент, Ю когда самолёт находился неподалёку от Торонто и в примерно 700 км от Нью-Йорка, экипаж самолёта обнаружил небольшую техническую неполадку.

Экипажем самолёта было принято решение о возвращении в аэропорт вылета. Здесь будет проведена диагностика авиалайнера и устранение неисправности.

Премьер-министр Пакистана и сопровождавшие его лица провели остаток ночи в Нью-Йорке. На данный момент информация о времени вылета пакистанской делегации на родину не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский президент Дональд Трамп назначил Пакистан посредником в переговорах между США и Ираном.

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