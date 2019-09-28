Ульсан, Южная Корея, , 09:55 — REGNUM Граждане России и Филиппин были среди экипажа грузового судна, на котором произошёл взрыв в порту Ульсан в Южной Корее. Об этом 28 сентября сообщает агентство Ренхап со ссылкой на информацию от местных властей.

Взрыв с последующим пожаром произошёл около 10:51 по местному времени (04:51 мск) на грузовом судне Stolt Groenland, перевозившем нефтепродукты под флагом Кайманских островов.

В момент ЧП на судне были 25 человек экипажа, все они спасены. Огонь от пожара перекинулся на стоявшее рядом грузовое судно Bow Dalian под флагом Сингапура, на котором находились 21 человек экипажа. Об их гражданстве не сообщается, весь экипаж был благополучно эвакуирован.

В настоящее время известно о девяти пострадавших, один из находится в тяжёлом состоянии. Есть ли среди пострадавших граждане России, не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве с последующим пожаром на грузовом судне в порту Южной Кореи.

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