Нижний Новгород, , 09:53 — REGNUM Двое мужчин погибли в результате пожара в двухквартирном жилом доме в Нижегородской области. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила в ведомство в 00:52 по местному времени 28 сентября. Возгорание произошло в жилом двухквартирном доме в деревне Мартыниха городского округа Шахунья.

Площадь пожара составила около 60 кв. метров. В ликвидации возгорания принимали участие шесть человек личного состава и две единицы техники.

В результате пожара погибли двое мужчин 1954 и 1961 годов рождения. Выгорела вся внутренняя отделка дома. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела по факту гибели двоих детей в результате пожара в жилом доме в Самарской области.

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