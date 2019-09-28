Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:12 — REGNUM Сразу три недавно отремонтированные улицы залили нефтепродуктами неизвестные злоумышленники в Городе Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае. Об этом 28 сентября сообщил мэр города Александр Жорник в Instagram.

Неизвестные лица залили нефтепродуктами проезжую часть на улицах Шиханова и Васянина и проспекте Первостроителей. Нефтепродукты вступают в реакцию с битумом и разъедают его. Жорник назвал случившееся «настоящей диверсией против города».

На улицах города работают пожарные машины, пытаясь промыть проезжую часть пеной. Уточняется, что, скорее всего, асфальт на двух улицах придётся полностью перекладывать.

По факту ЧП поданы заявления в полицию и ФСБ, идёт работа по установлению личностей злоумышленников. Движение по залитым улицам ограничено.

Стоит отметить, что глава города Александр Жорник вступил в должность накануне, 27 сентября. В начале следующей недели ожидается приезд в город полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разливе сырой нефти в Ставропольском крае в результате опрокидывания грузового автомобиля Volvo, перевозившего 52 кубометра топлива.

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