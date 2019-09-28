Москва, , 08:43 — REGNUM Два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в ночном клубе на востоке Москвы. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инцидент произошёл в заведении, которое находится на 15-й Парковой улице. По предварительной информации, между посетителями клуба возник конфликт, в ходе которого один из участников начал стрельбу.

Уточняется, что стрелявший был вооружён травматическим пистолетом. В результате стрельбы один человек был госпитализирован, второй от госпитализации отказался.

Стрелявший скрылся с места происшествия, полиция начала мероприятия по его розыску. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх пострадавших в результате драки со стрельбой, которая произошла в общежитии на юге Москвы, в районе Чертаново.

Читайте ранее в этом сюжете: Драка со стрельбой произошла в общежитии на юге Москвы, есть пострадавшие