Якутск, , 04:27 — REGNUM Два парома, перевозивших автомобили, столкнулись на реке Лена в Якутии, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

Паром Марина Каширская © ИА REGNUM

Сообщается, что столкновение произошло в районе берега Нижний Бестях Мегино-Кангаласского. Паром, двигавшийся к причалу, получил повреждения носовой части, второе судно получило повреждения левого борта. Отмечается, что паромы использовались для перевозки автомобилей. В результате происшествия пострадавших не было, угрозы розлива топлива нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Якутии столкнулись два частных парома на реке Лена рядом с островом Сафон. В результате столкновения у одного из паромов повреждена носовая часть, у другого — аппарель. Пострадавших не было.

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