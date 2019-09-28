Волгодонск, Ростовская область, , 00:00 — REGNUM Два человека пострадали в результате столкновения трёх автомобилей в городе Волгодонске Ростовской области. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло около 20:40 мск на улице Морской в Волгодонске. Столкнулись «Газель», Mazda и Hyundai Accent. По предварительным данным, водитель «Газели» совершал разворот и допустил столкновение в автомобилем Mazda, который от удара отбросило на встречную полосу прямо на проезжавший мимо автомобиль Hyundai Accent.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля Hyundai Accent 1988 года рождения и его пассажирка 1991 года рождения. Оба пострадавших были госпитализированы, состояние женщины оценивается как тяжёлое.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.

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