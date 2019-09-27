Мехико, , 23:42 — REGNUM Как минимум два человека погибли в результате взрыва на предприятии по производству пиротехники в центральной части Мексики. Об этом 27 сентября сообщает телеканал Televisa.

Сообщается, что сразу три взрыва произошли на заводе в городе Сантьяго-де-Анайя в мексиканском штате Идальго около 12:45 по местному времени 27 сентября. На месте взрыва наблюдается столб дыма высотой несколько десятков метров.

Власти штата подтвердили гибель двух человек. На место ЧП направлены спасатели и несколько бригад скорой медицинской помощи.

Информации о пострадавших и о возможных причинах взрыва пока не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на химическом заводе во Франции. В результате ЧП никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар на химзаводе во Франции потушен — СМИ