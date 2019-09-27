Пенза, , 23:29 — REGNUM Женщину с двумя малолетними детьми сбил в Пензенской области водитель на легковом автомобиле. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Авария произошла в Сердобском районе Пензенской области вечером 27 сентября. По предварительной информации, женщина с двумя малолетними детьми, 2016 и 2019 годов рождения двигалась по обочине дороги в попутном направлении. Младший ребёнок при этом находился в коляске.

Водитель автомобиля Ford Focus сбил мать с детьми. Старший ребёнок скончался на месте, младенец был доставлен в больницу в бессознательном состоянии. Мать детей практически не пострадала, её отпустили после осмотра медиками.

Водитель Ford Focus попытался скрыться с места ДТП, но был оперативно задержан. Его отправили на медицинское освидетельствование. По факту аварии, приведшей к гибели ребёнка, проводится проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели мальчика семи лет в Чечне, на которого наехал легковой автомобиль Ford Focus, за рулём которого находился 16-летний подросток.

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