Казань, , 22:58 — REGNUM Гражданин России, пострадавший в результате ДТП в Турции, был эвакуирован в Казань для дальнейшей госпитализации. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба генконсульства РФ в Стамбуле.

Мужчина 1981 года рождения пострадал в результате ДТП в Турции. Санитарно-авиационная эвакуация пострадавшего была выполнена специалистами ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита».

Пациента перевозили регулярным пассажирским авиарейсом. Пострадавший был доставлен в Казань, где его передали бригаде территориального центра медицины катастроф для последующей госпитализации.

Обстоятельства ДТП, в котором пострадал гражданин России, не сообщаются. Известно, что в момент аварии мужчина находился за рулём арендованного автомобиля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 14 российских туристах, пострадавших в результате ДТП с автобусом в турецкой провинции Анталья.

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