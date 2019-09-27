Банги, , 20:57 — REGNUM Три человека погибли, один пострадал в результате крушения вертолёта вооружённых сил Сенегала, выполнявшего операцию под руководством миротворческой миссии ООН на западе Центральноафриканской республики (ЦАР). Об этом 27 сентября сообщает новостной портал DakarActu.

Вертолёт Ми-35 потерпел крушение в городе Буар в момент приземления.

По информации DakarActu, вертолёт, принадлежащий ВС Сенегала, возвращался с операции по борьбе с вооружёнными группировками.

Пресс-служба армии Сенегала сообщила, что ВС страны находятся на связи с миротворческой миссией ООН по вопросу о транспортировке тел погибших и эвакуации пострадавшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало об инциденте с боевым американским вертолётом AH64 Apache, который врезался в высоковольтную линию электропередач в Германии.

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