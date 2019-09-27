Александров, Владимирская область, , 20:21 — REGNUM Во Владимирской области предприятие привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства о порядке размещения отходов производства. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

У предприятия ООО «СэванТ», которое занимается производством обуви, производственные помещения находятся в поселке Красное Пламя Александровского района. В мае завод произвёл партию бракованных резиновых тапок. Сначала их хранили на территории предприятия в мешках, а в июле решили закопать на участке рядом с производственными помещениями.

Факт нарушения выявили в ходе совместной проверки, организованной природоохранной прокуратурой и областным департаментом природопользования и охраны окружающей среды. Юридическое лицо и руководителя предприятия привлекли к административной ответственности по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления». После прокурорского представления нарушения устранили.