Джакарта, , 19:02 — REGNUM Более 360 млн тонн углекислого газа попало в атмосферу только за два летних месяца лесных пожаров в Индонезии. Об этом сообщил журналистам министр охраны окружающей среды и водных ресурсов Сингапура Масагос Зулкифли.

Глава ведомства пояснил, что лесные пожары в Индонезии являются бедствием для всей Юго-Восточной Азии. В связи с этим Сингапур направил Джакарте дипломатическую ноту, в которой выражал озабоченность сложившейся экологической ситуацией и призвал принять срочные меры по её урегулированию, а также предложил помощь в тушении пожаров.

Также Зулкифли заявил, что Сингапур попросил у властей Индонезии предоставить информацию о компаниях, причастных к возникновению пожаров на островах Калимантан и Суматра. Министр отметил, что в стране с 2014 года действует закон об ответственности фирм, чья деятельность способствует трансграничному загрязнению окружающей среды.

Стоит отметить, что по объёму выбросов Индонезия в 2018 году занимала 11-е место в мире. Ситуация с пожарами в 2019 году стала самой тяжёлой в Индонезии за последние годы из-за засушливого лета. Едким дымом от пожаров накрыло большую часть Индонезии, а также часть Малайзии, Сингапура, остров Пхукет в Таиланде и курорт Себу на Филиппинах. Были отменены занятия в тысячах школ в Индонезии и Малайзии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении международной организации ЮНИСЕФ, согласно которому из-за пожаров в Индонезии возникла угроза здоровью почти десяти млн. детей.

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