Воронеж, , 18:30 — REGNUM В Воронеже суд вынес приговор по делу о мошенничестве на 65 млн рублей, виновным признан 45-летний собственник группы компаний «Калина Ойл», сообщили ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Собственник известной в Воронеже сети АЗС Валерий Борисов судом и следствием признан виновным в разработке схемы хищения бюджетных средств. По данным следователей, в течение нескольких лет он предоставлял в налоговый орган декларации, в которых содержались ложные сведения о расходах по приобретению горюче-смазочных материалов и автозаправочных комплексов. По этим фиктивным документам был возмещен налог на добавленную стоимость в размере около 65 млн рублей.

Сам Борисов свою вину полностью признал, уточнили в следственных органах. Решением суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. ОН был взят под стражу в зале суда.

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