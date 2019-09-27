Рязань, , 18:24 — REGNUM Следственный комитет Рязанской области возбудил уголовное дело по факту убийства в Рязани супружеской пары, 1928 и 1930 годов рождения. Убитый пожилой мужчина был участником Великой Отечественной войны. Расследование дела взял под личный контроль руководитель следственного управления генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин, сообщили 27 сентября в пресс-службе регионального СК.

Вечером 26 сентября 2019 года в своей квартире в Рязани обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. На месте происшествия проводятся следственные действия, назначены генетические, дактилоскопические, судебно-медицинские экспертизы.

Проверяются различные версии, в том числе связанные с корыстным мотивом убийства супругов. Делом занимается отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.