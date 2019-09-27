Джакарта, , 18:25 — REGNUM Девятнадцать человек, а не 23 погибли в результате землетрясения, которое произошло 26 сентября на востоке Индонезии. Уточнённые данные 27 сентября сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя национального агентства страны по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как пояснил представитель, ошибка произошла из-за сложностей с идентификацией имён жертв.

Больше всего погибших и пострадавших зарегистрировано на острове Амбон в одноимённом городе. Это связано с тем, что эпицентр землетрясения находился в 39 километрах от города Амбон с населением более 356 тыс. человек.

Без крыши над головой в результате разгула подземной стихии осталось около 15 тыс. человек. Им было предоставлено временное убежище. В списке пострадавших около 100 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 23 погибших в результате землетрясения в Индонезии.

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