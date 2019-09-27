Салехард, , 17:46 — REGNUM В Салехарде детский сад «Мамонтёнок» покрылся трещинами. Застройщик ООО «ВИС Девелопмент» просит освободить блок «Б» для проведения инженерно-технических работ, сообщает «Север-Пресс».

Творчество Дарья Антонова © ИА REGNUM

В здании детсада была выявлена динамика трещин. Более 400 его воспитанников будут временно переведены в другие дошкольные учебные заведения.

В Салехарде ребят из «Мамонтёнка» готовы принять в 11 детских садах. Сотрудники детского сада будут переведены вслед за воспитанниками. Разъяснения всех нюансов временного «переселения» детей в другие дошкольные учреждения будут доводиться до сведения родителей на собраниях, при личном общении и в чате заведующей детского сада.