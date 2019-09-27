Ряжск, , 17:45 — REGNUM В городе Ряжске Рязанской области полиция задержала рецидивиста, подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия. Мужчина переделал пистолет и выстрелил из него в окно школы. Злоумышленника задержали по горячим следам, сообщили 27 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Звук, похожий на выстрел, услышал сторож школы. После обхода здания он заметил на стекле одного из окон пробоину, похожую на пулевое отверстие. Прибывшие на место происшествия полицейские неподалеку от учебного заведения остановили мужчину с признаками алкогольного опьянения. При личном досмотре у прохожего обнаружили пистолет ТТ. По предварительным данным, подозреваемый в интернете приобрёл охолощенный пистолет калибра 7,62 мм, из которого нельзя произвести выстрел. Дома он доработал оружие до боевого состояния, а затем решил проверить его: прицелился в стену школы, но из-за выпитого спиртного попал в окно.

Подозреваемый ранее был неоднократно судим за кражи. За незаконное хранение и изготовление оружия в отношении него возбуждены два уголовных дела.