Воронеж, , 17:33 — REGNUM Проверка была начата следователями в городе Воронеже после гибели рабочего в колодце с коммуникациями в ходе проверки водопроводных сетей, ещё один человек пострадал. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по Воронежской области.

По предварительной информации, четыре работника «Энергосетевой компании» около полудня 27 сентября проводили осмотр водопроводных сетей. Один из работников, мужчина 50-ти лет, спустился в колодец коммуникаций и упал на его дно.

Двое других работников, мужчины 51 и 45 лет, страховавших спускавшегося, по очереди спустились на помощь коллеге в колодец и оба потеряли сознание.

Четвёртый работник вызвал спасателей и медиков. В результате происшествия один работник погиб на месте, 51-летний мужчина был госпитализирован, а 45-летнему работнику медицинская помощь была оказана на месте.

По факту несчастного случая следователи следственного управления СК РФ по региону начали процессуальную проверку. Изучаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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