Домодедово, Московская область, , 17:19 — REGNUM В аэропорту «Домодедово» пояснили, что произошло после столкновение с птицей самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии». Как заявили ИА REGNUM в пресс-службе воздушной гавани, авиалайнер продолжил полет в штатном режиме.

Напомним, 27 сентября 2019 года при взлете в лобовое стекло лайнера А319, выполнявшего рейс U6−261 Москва — Екатеринбург, ударилась птица. По словам представителей аэропорта, инцидент не оказал влияния на полет. Также после сообщения о возможном столкновении лайнера с птицей, в аэропорту прошла дополнительная проверка.

«По информации авиакомпании, полет прошёл в штатном режиме, по прилёте был произведен осмотр воздушного судна, который не выявил каких-либо повреждений. Службы аэропорта ежедневно проводят комплекс мероприятий для обеспечения орнитологической защиты. После получения информация о возможном столкновении самолета с птицей, орнитологи аэропорта провели дополнительную проверку. Скоплений птиц в зоне аэродрома не было выявлено», — заявили в «Домодедово».

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