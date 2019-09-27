Домодедово, Московская область, 27 сентября 2019, 17:19 — REGNUM В аэропорту «Домодедово» пояснили, что произошло после столкновение с птицей самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии». Как заявили ИА REGNUM в пресс-службе воздушной гавани, авиалайнер продолжил полет в штатном режиме.
Напомним, 27 сентября 2019 года при взлете в лобовое стекло лайнера А319, выполнявшего рейс U6−261 Москва — Екатеринбург, ударилась птица. По словам представителей аэропорта, инцидент не оказал влияния на полет. Также после сообщения о возможном столкновении лайнера с птицей, в аэропорту прошла дополнительная проверка.
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