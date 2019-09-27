Пловдив, , 17:09 — REGNUM Гражданка России была найдена мёртвой в своей квартире в болгарском городе Пловдиве. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно данным полиции, несколько дней назад 55-летний местный житель обратился за помощью по экстренному номеру 112. По словам мужчины, его знакомая 37-летняя гражданка России сообщила, что находится в своей квартире и не может дышать и двигаться.

Прибывшие на место сотрудники полиции и экстренных служб взломали железную дверь квартиры, однако женщина уже была мертва. Сообщается, что в ходе осмотра в нескольких комнатах квартиры была обнаружена кровь, вместе с тем следов насилия или присутствия посторонних в помещении не зафиксировано.

Установлено, что скончавшаяся Елена С. имела разрешение на временное пребывание в Болгарии. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.