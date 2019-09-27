Казань, , 17:06 — REGNUM В Набережных Челнах по факту обнаружения тела подростка после пожара в заброшенном здании бывшего ресторана «Арарат» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Татарии.

По версии следствия, трое подростков проникли в заброшенное здание. Один из них поджег хранившиеся в помещении матрасы, после чего и вспыхнул пожар. Выбраться из огня смогли только двое, третий подросток потерял сознание и погиб.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, кровля недействующего ресторана загорелась в 17:04 мск 26 сентября. Из-за сильного дыма были эвакуированы около 100 жителей близлежащих домов. Здание ресторана не электрифицировано и не газифицировано. О ликвидации открытого горения было объявлено в 19:27 мск. На месте пожара при тушении было обнаружено тело 13-летнего подростка.