Липецк, , 16:38 — REGNUM В Липецке в первый день подачи отопления в жилые дома операторам управления по делам ГО и ЧС поступило более 40 обращений от горожан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В большинстве случаев липчане хотели получить информацию, куда им обращаться в случае коммунальных аварий. Однако были и сообщения о прорывах труб. Тогда сотрудники управления сами направляли на место аварийные службы и отслеживали выезд бригад. В частности, прорывы теплосетей пришлось устранять в детском саду на улице Циолковского, в домах на улицах Московская, Семашко и Лутова.

По словам начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» Николая Новикова, по сравнению с 2018 годом в первый день отопительного сезона 26 сентября операторы получили в два раза меньше обращений. В 2018 году в Липецке отопление в жилые дома начали подавать 10 октября и отключили 23 апреля 2019 года.