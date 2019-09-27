Брянск, , 16:05 — REGNUM 16 экстренных извещений о случаях заболеваний острой кишечной инфекцией поступило в Управление Роспотребнадзора по Брянской области в период с 24 сентября по 27 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства. Все заболевшие — взрослые, девять человек госпитализированы. Люди отравились продукцией, приобретённой в торговой палатке в посёлке Глинищево Брянского района.

Региональный Роспотребнадзор провёл эпидемиологическое расследование. На предприятии общественного питания выявлены многочисленные нарушения, представляющие угрозу здоровью и жизни людей: санитарно-техническое состояние помещений неудовлетворительное, отсутствует горячее водоснабжение, отсутствуют документы, подтверждающие качество, безопасность и происхождение сырья, нет информации о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения персонала. Были отобраны пробы сырья и готовой продукции, а также материал от заболевших для проведения лабораторных исследований.

Деятельность предприятия приостановлена, в суд направили административные материалы. Ситуация находится на контроле брянского Роспотребнадзора.