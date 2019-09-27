Афины , , 16:09 — REGNUM Семь мигрантов, включая пятерых детей, утонули в Эгейском море 27 сентября, передает телеканал Sky.

Сообщается, что возле греческого острова Инусес около 11:00 по местному времени (совпадает с московским) перевернулась резиновая лодка с мигрантами. В ней находились 19 человек.

По данным телеканала, происшествие было замечено экипажем проходящего недалеко грузового судна. Моряки сообщили об этом греческой береговой охране и начали самостоятельно спасать тонущих. Вскоре на место также прибыли спасатели.

Всего было спасено 12 человек, их госпитализировали. Найдены тела семерых утонувших, среди них пятеро детей. Их возраст не превышал 6-ти лет.

Напомним, военные конфликты в Африке и на Ближнем Востоке спровоцировали волну беженцев. С 2015 года миллионы мигрантов стали преодолевать Средиземное море на ненадежных плавсредствах, чтобы попасть в Европу.