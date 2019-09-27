Карачи, Пакистан, , 15:47 — REGNUM В результате последствий от проливных дождей в пакистанском Карачи погибли два человека. Об этом 27 сентября сообщает Geo TV.

Следствием обильных осадков стало затопление транспортных магистралей, в некоторых районах города наблюдается прекращение подачи электроэнергии.

Причиной печальных последствий, по сообщению главного метеоролога страны Сардара Сарфраза, стало значительное превышение уровня осадков предполагаемой нормы — за последние недели выпало около 133 мм воды.

Напомним, Пакистан часто страдает от проливных дождей и их последствий, что, помимо всего прочего, связано с недостаточной развитостью инфраструктуры, неспособной справиться с потоками воды.

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