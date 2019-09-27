Майдугури, Нигерия, 27 сентября 2019, 15:55 — REGNUM Организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла ответственность за атаку на солдат армии Нигерии, в результате которой погибли 14 человек. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение информационного агентства Amaq.
По данным боевиков, атака произошла в северо-восточном штате Нигерии, Борно, в среду, 25 сентября.
Как сообщил Reuters военный источник, в штате произошли столкновения армии с боевиками, после чего боевики решили устроить засаду.
Представитель армии Нигерии не ответил на телефонные звонки с просьбой прокомментировать ситуацию, передает информационное агентство.
ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.