Чебоксары, , 15:32 — REGNUM В отношении главы Булдеевского сельского поселения Цивильского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления») и ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Следствие полагает, что в 2015 году подозреваемый поручил сделать выписку из похозяйственной книги, которая бы подтверждала наличие у него в собственности земельного участка площадью 0,16 га в одной из деревень района, которым в действительности чиновник не владел. На основании фальшивого документа чиновник зарегистрировал право собственности на этот земельный участок. Сумма ущерба местному бюджету в результате действий подозреваемого не уточняется.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в земельных махинациях обвинялся глава администрации Бичуринского сельского поселения Марпосадского района. По версии следствия, в октябре 2016 года обвиняемый без обязательного проведения торгов незаконно передал в аренду коммерческой организации три земельных участка общей площадью свыше 1,5 млн кв. метров, а в январе 2017 года незаконно заключил договор купли-продажи участков, чья рыночная стоимость составляла около 20 млн рублей, по заведомо заниженной цене в размере около 750 тыс. рублей. Таким образом, цена была занижена более чем в 26 раз. Следствие оценило нанесённый бюджету поселения ущерб в 19,2 млн рублей.